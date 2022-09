Cristi Dulca, răspuns pentru Gigi Becali: „Marco are contract cu FCSB pe viață!” – Ce a spus fostul rapidist despre fiul său!

Gigi Becali a declarat recent că Marco Dulca, adus în perioada de transferuri de la Chindia, s-ar putea întoarce la formația dâmbovițeană. Cristi Dulca, tatăl mijlocașului, declară cu totul și cu totul alt ceva.

Mai exact, fostul rapidist asigură că fiul său va rămâne la FCSB indiferent de ce s-ar întâmpla și că Marco va lupta din greu pentru postul de titular.

„Am discutat cu el, cu psihicul sta foarte bine și trebuie să meargă înainte!”

„Marco e foarte profesionist, are un contract, trebuie să lupte să își câștige postul în echipa. Am discutat cu el, cu psihicul sta foarte bine și trebuie să meargă înainte.

E benefica concurenta, dar eu consider că îi vă veni și lui trândul. A jucat câteva meciuri, a făcut-o foarte bine când s-au calificat în Conference League. Apoi s-a schimbat formula de echipa, e greu să fii jucător noi și să fie închegată echipa.

Din punctul nostru de vedere este exclus să se întoarcă la Chindia. El este prea bine, este profesionist și trebuie să lupte”, a declarat Cristi Dulca, pentru Play Sport.

„Marco are contract cu FCSB pe viață. Eu am încredere în el, îl cunosc foarte bine, nu cred că va ceda. Se antrenează sută la sută, mă are pe mine lângă el, sunt convins că va reuși. Stă la Popesti Leordeni, nu e în Bucuresti.”, a mai adăugat Cristi Dulca, pentru sursa citată.

Gigi Becali, despre Marco Dulca!

„De-aia am odihnit jucătorii, ați văzut. Dacă aveam alt atacant… I-a dat o pasă Olaru, iar Rusu s-a speriat. L-am luat că n-avem atacant. Tot ce-a fost în teren când ne-am calificat, mulțumim, nu ne pare rău si nu regretăm. Doar că la FCSB cine nu face față, va pleca înapoi de unde a venit.

Dacă vor ei să-l ia (n.r. CS Mioveni), eu îl dau cu drag, 150.000. Pe Dulca am dat 250.000, dacă vreți luați-l înapoi. Le mulțumesc, dar n-ai ce să faci. Nu trebuie să se supere, fiecare om la nivelul lui”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.