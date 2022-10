Cristi Manea a adus victoria CFR-ului, dar atribuie meritele lui Petrescu: „Vreau să îi mulțumesc lui Mister!” – Ce a spus fundașul ardelenilor!

CFR Cluj a câștigat dramatic în fața celor de la Petrolul. Cristi Manea este cel care a marcat golul victoriei pentru campioana României în minutele de prelungire după un corner executat ca la carte.

Fundașul a oferit o primă reacție după meci. Acesta a ținut să îi mulțumească tehnicianului său, Dan Petrescu.

„Mister le gândește foarte bine!”

„Sunt foarte fericit că am reușit să luat toate cele trei puncte. Vrem să le mulțumim suporterilor și vreau să îi mulțumesc lui Mister că m-a trimis la cap, după ce am avut acea accidentare. M-am uitat la el, am văzut că a ezitat, dar m-am dus până la urmă. Important este că am luat toate cele trei puncte. Mister le gândește foarte bine, jucăm din trei în trei zile, în Europa adversarii sunt mult mai puternici. Important este că avem mulți jucători de valoare.

Pe noi nu ne interesează cum jucăm, ne interesează să luăm cele trei puncte. A fost o dezamăgire că nu ne-am calificat în grupele Champions League sau în play-off-ul Europa League, dar este bine și aici (n.r. în Conference League). Am jucat până acum cred că vreo 15 meciuri de când a început sezonul. Chiar am simțit că voi marca pentru că primul meu gol în Liga 1 a fost contra Petrolului”, a declarat Cristi Manea, după victoria cu Petrolul.

În urma acestui rezultat, CFR se află pe locul 4, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul rămâne pe locul 6, cu 17 puncte.