Cristi Manea, mesaj dur pentru Gigi Becali: „Nu mi s-au dat șanse!/ Acum câștig titluri cu băieții ăștia minunați!”. Ce a declarat fundașul campioanei despre FCSB!

Cristi Manea, fundașul campioanei României, este în culmea fericirii după ce a câștigat și în acest an campionatul alături de CFR. Totuși, Manea nu poate uita tratamentul de care a avut parte la FCSB, așa că a ținut să-i transmită un mesaj lui Gigi Becali.

În prima parte a sezonului 2019-2020, Cristi Manea a evoluat pentru FCSB, doar că a fost mai mult rezervă decât titular.

„Am ajuns acolo, am zis ‘asta este’!”

„Eu, când am ajuns acolo, nu am avut altă opțiune să merg altundeva, pentru că cei de care aparțineam nu m-au mai lăsat să vin la Cluj, au pus o clauză foarte mare să mă cumpere, de 4 milioane de euro, n-avea cum să dea CFR-ul.

Am ajuns acolo, am zis ‘asta este, o să muncesc, până la urmă este FCSB, o echipă bună din campionatul românesc’, dar nu am avut așa multe șanse, nu mi s-au dat șanse. M-am pregăti foarte bine, mai ales după Campionatul European cred că plecam la o echipă bună din afară dacă nu aparțineam de acei investitori.

Nu regret nimic, poate dacă nu se întâmpla aia nu mai eram aici, cu băieții ăștia minunați, să câștig titlurile”, a declarat Cristi Manea, conform celor de la digisport.ro.

Alături de CFR, fundașul de 24 de ani a cucerit 5 titluri ale României (17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22) și 2 Supercupe ale României (18/19, 20/21).