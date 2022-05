Cristi Manea: „Mister o să ne certe acum!”. De ce se teme fundașul CFR-ului după victoria cu FC Argeș!

CFR nu a avut milă ieri seară și i-a învins pe FC Argeș cu scorul de 6-0. Piteștenii au jucat pe teren propriu, iar bucuria sărbătoririi celor 50 de ani de la câștigarea ultimului titlu, a fost spulberată de scorul umilitor. Cristi Manea a comentat după meci prestația echipei sale, având o remarcă legată de Dan Petrescu.

Concret, CFR a obținut o victorie la cel mai mare scor pentru ei în acest sezon, aspect total neobișnuit pentru campioana României, care obișnuise cu jocul său defensiv.

„Echipa asta, când a fost cu cuțitul la os, mereu a jucat foarte bine!”

„Ne-am făcut meciul ușor, am început foarte bine. Sunt foarte fericit pentru golul marcat și pentru evoluția echipei. A fost o perioadă mai dificilă, dar m-am pregătit în fiecare zi, am dat totul și mi-am așteptat șansa.

Inițial, am vrut să fac preluare, dar am văzut că nu mai am timp, că vine adversarul și am zis să trag. Nu am șutat foarte tare, dar am prins mingea curat.

Ca o glumă, cred că Mister (n.r. – Dan Petrescu) o să ne certe acum, că am dat prea multe. Important este să nu ne culcăm pe o ureche. Dacă luați ultimii ani, în ultimele meciuri am fost cam greu de bătut.

Echipa asta, când a fost cu cuțitul la os, mereu a jucat foarte bine și a obținut niște rezultate incredibile. Aduceți-vă aminte că am jucat finala campionatului la Craiova, ne-au condus și apoi s-a schimbat totul. Suntem puțin supărați că s-au înjumătățit punctele, dacă nu se înjumătățeau cred că azi eram campioni.

S-au ținut destul de multe ședințe, mai ales între noi. Mereu am avut ședințe aici, mereu am fost uniți și lucrul acesta se vede pe teren. Nu prea mă interesează celelalte meciuri. Dacă noi câștigăm, nu are ce să ne facă nimeni. Când am venit la CFR, nu mă gândeam că voi câștiga nici măcar un titlu”, a spus Cristi Manea, după victoria cu FC Argeș.

În acest moment, CFR este lider, cu 54 de puncte, FCSB pe locul 2, cu 49 de puncte, iar pe locul 3 este Craiova, cu 45 de puncte.