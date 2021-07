Cristi Săpunaru, după ce a jucat din nou la Rapid: „N-am telefonul la mine că-l sunam pe Mourinho”

Cristi Săpunaru a îmbrăcat din nou tricoul Rapidului. Fundașul a intrat cu 20 de minute înainte de finalul amicalului cu Gaz Metan și a preluat banderola de căpitan de la Alexandru Dandea.

”M-am întors acasă și nu-mi doresc decât să fim fericiți la sfârșitul campionatului. Nu știam că am intrat la ora 19:23 pe teren. Am făcut 6 antrenamente, sunt bine. La Rapid sunt copii destul de buni, sperăm să explodeze anul acesta în Liga 1. Avem mulți suporteri, o să vedeți în primul meci cu Chindia câți suntem. Sunt optimist”, a declarat Săpunaru.

Fundașul a vorbit și despre antrenorul echipei, Mihai Iosif, făcând o remarcă amuzantă.

”N-am telefonul la mine că-l sunam pe Mourinho! Sunt impresionat de munca lui Mihai Iosif. Iubește Rapid de mic. E cineva care să nu fie impresionat de ce a făcut la Rapid?

Din câte am înțeles vom juca meciul amical cu Dinamo. Mi-e frică să nu ajungă și Dinamo cum am fost noi. Și Dinamo ar avea puterea să revină, pentru că e un club mare și are foarte mulți suporteri în spate”, a mai spus Săpunaru.

Rapid a fost învinsă de Gaz Metan, scor 1-2, într-un meci amical disputat marți. După ce obținuse 3 victorii și un egal în precedentele partide de verificare, giuleștenii s-au văzut învinși.

Gruparea ardeleană a marcat prin Dogaru (28) şi Filip (40), iar nou-promovata a redus din diferență prin marcat Bălan, în minutul 42 din penalty.

Citește și RAPID, ÎNVINSĂ DE GAZ METAN. CRISTI SĂPUNARU ŞI JUNIOR MORAIS AU DEBUTAT PENTRU GIULEȘTENI