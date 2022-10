Cristi Săpunaru, mesaj războinic după egalul cu Farul: „Ne batem pentru campionat!” – Ce a spus căpitanul Rapidului!

Rapid și Farul au încheiat la egalitate (1-1). Cristi Săpunaru, autorul golului egalizator, a oferit o primă reacție după partidă.

Mai exact, fundașul central al Rapidului a dezvăluit obiectivele echipei. Iată ce a spus Săpunaru.

„Ne batem pentru campionat!”

„Sunt două puncte pierdute pentru noi. Nu am băgat mingea în poartă de suficiente ori ca să câștigăm. Sperăm ca data viitoare să marcăm mai multe goluri ca să câștigăm. Am controlat meciul de la un capăt la celălalt. Nu am văzut faza, dar dacă arbitrul a dat henț înseamnă că așa a fost. Eu nu comentez arbitrajul.

Rapid se bate pentru intrarea în play-off. Obiectivul nostru este play-off-ul. Dacă la sfârșitul sezonului regulat vom avea puncte destule să ne batem pentru campionat o să ne batem.

Am intrat la fel după pauză, cu dorința sa câștigăm, cu atitudine cu o răutate pozitivă. La final publicul ne-a aplaudat pentru atitudinea noastră din teren”, a declarat Cristi Săpunaru, după remiza cu Farul.