Cristi Săpunaru s-a despărțit de Kayserispor și are drum liber spre Rapid: „E timpul să plec acasă”

Cristi Săpunaru a anunțat că s-a despărțit de Kayserispor, iar fundașul ar putea semna cu Rapid, în zilele următoare.

În acest sezon, Săpunaru a jucat 25 de meciuri pentru Kayserispor, dintre care 20 ca titular.

„Este timpul să ne luăm rămas bun. Au fost niște ani minunați, plini de pasiune și dăruire, în care am încercat să dau tot ce este mai bun pentru acest club, pe care nu îl voi uita niciodată. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-ați dat. E un moment dificil, este o despărțire, dar viața merge înainte și îmi doresc să fiți aceeași familie frumoasă din care am avut norocul să fac parte.

Vreau să le mulțumesc acestor fani minunați pe care îi are această echipă, tuturor colegilor pe care i-am avut și alături de care am atâtea amintiri frumoase, tuturor antrenorilor cu care am lucrat, dar și celor din conducere. E timpul să plec acasă și sper să ne revedem în curând”, a scris Cristi Săpunaru, pe Instagram.

Săpunaru a jucat în 3 rânduri la Rapid: 2006-2008, 2010 și 2015. De-a lungul carierei, fundașul a mai jucat pentru FC Național, Astra, Pandurii Tg. Jiu, Elche, Denizlispor, Real Zaragoza și FC Porto.

