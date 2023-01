Cristi Săpunaru știe de ce nu mai joacă Rareș Ilie la Nice: ”Am înțeles că a avut o problemă cu antrenorul!”

Rareș Ilie a fost transferat la Nice.

Jucătorul nu a mai prins minute la echipă, iar Săpunaru susține că ar fi vorba de o problemă cu fostul antrenor.

”Și eu m-am întors în 2010, când am avut acea problemă la Porto, iar anul viitor am câștigat Europa League. El trebuie să joace. Am înțeles că a avut o problemă cu antrenorul și n-a mai jucat. Se poate duce în altă parte împrumut, tot afară. Nu vorbim de Rareș Ilie că ar putea să vină la Rapid. Așa cred eu, e părerea mea.

Atât timp cât un jucător joacă, poate fi văzut de alte cluburi. Când nu joci, cine te vede? Asta e mentalitatea mea, poate greșesc eu”, a spus Cristi Săpunaru, într-un interviu pentru Digi Sport.