Cristi Tănase, după înfrângerea cu CSU Craiova: „Meritam un rezultat de egalitate!”

FC Argeș a fost învinsă în prima etapă, scor 0-1, de CSU Craiova, iar piteștenii nu au avut startul dorit al noului sezon!

Piteștenii au început cu stângul noua ediție din Liga 1, iar eșecul de pe Ion Oblemenco a fost ca un duș rece pentru elevii lui Andrei Prepeliță. La finalul partidei, Cristi Tănase, revenit în Trivale după 12 ani, a vorbit despre confruntarea din această seară și a mărturisit că echipa sa merita să obțină un punct. Totodată, Tănase a vorbit și despre obiectivul lui FC Argeș, dar și despre lupta din noul sezon.

„După părerea mea în seara aceasta am făcut un joc bun, împotriva unei echipe foarte bune. Dacă marcam primii cred că puteam câștiga în această seară. Am întâlnit un adversar foarte puternic, toată lumea știe că Universitatea se bate la campionat an de an, dar noi am arătat că suntem o echipă unită și cu mai multă muncă cred că puteam să scoatem un rezultat de egalitate.

Sper să creștem de la meci la meci și să începem să strângem victorii. Obiectivul nostru este să prindem play-off-ul, dar trebuie să luăm pas cu pas. Am început cu stângul, dar trebuie ca următorul meci să îl câștigăm neapărat. După cum am spus și zilele trecute, acest campionat va fi mai puternic, au revenit și cei de la Rapid și cei de la FC U Craiova și va fi o ediție mult mai intensă.” a spus Cristi Tănase, la finalul meciului cu CSU Craiova.