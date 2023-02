Cristian Balaj este sceptic înainte de returul cu Lazio! Cum crede că poate trece CFR Cluj de echipa italiană

Președintele lui CFR Cluj, recunoaște că șansele formației ardelene de a trece de Lazio sunt infime.

„Dacă Lazio ar acuza frigul din România, am avea o șansă de a trece”, spune Cristian Balaj

Campioana României întâlnește joi, de la ora 19:45, pe teren propriu, Lazio, în returul play-off-ului pentru optimile Conference League. În tur, gruparea italiană s-a impus cu 1-0, deși a jucat în inferioritate din minutul 15.

Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, este încântat de faptul că partida se va desfățura cu casele de bilete închise, dar admite că șansele de calificare sunt reduse.

„Este sold out! Prin colțuri, doar așa dacă găsim persoane care au cumpărat bilete și încă nu au apucat să le dea. În acest moment avem posibilitatea de a găzdui 16.000 de spectatori din ce am înțeles.

Pentru că avem acea tribună suspendată în spatele porții, de la etaj, care nu poate să fie folosită conform normelor.

Ea este sigură, doar că normele nu promit. Doar având spectatorii în spate și dacă se nimerește să avem și una dintre zilele noastre bune, cu ei care dacă ar acuza să zic frigul din România, atunci poate am avea o șansă de a trece. Meciul cu FC Argeș a venit ca o descătușare, am avut spirit.

Chiar dacă am avut înfrângeri la limită în ultimele partide, am avut grijă să fim alături de jucători. Adică nu s-a făcut absolut nicio presiune, i-am încurajat, am avut un spirit bun. Și din partea conducerii către jucători spre staff”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.