Cristian Săpunaru a vorbit cu Adrian Mutu după plecarea tehnicianului de la CFR Cluj: „Am discutat cu el și nu era prea fericit!”

Rapid va primi sâmbătă seară vizita celor de la CFR Cluj. Cristian Săpunaru a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei din Giulești.

Căpitanul formației bucureștene a comentat subiectul legat de plecarea lui Adrian Mutu de la CFR. Fundașul central a dezvăluit că l-a sunat pe tehnician.

„Am discutat cu el și nu era prea fericit!”

„Nu este treaba noastră să comentăm ce s-a întâmplat acolo, dar cred că Adi nu a plecat prea fericit de acolo. Am discutat cu el și nu era prea fericit.

Un derby contra CFR-ului, un meci greu chiar dacă trec prin momente grele și ei, sperăm să-l câștigăm să bucurăm și noi fanii că în aceste 2 meciuri mai mult i-am supărat decât i-am făcut fericiți.

Trebuie să câștigăm, jucăm acasă în fața propriilor fani. Nu cred că am făcut meciuri urâte din punct de vedere fotbalistic. Cred că numai blackout-ul ăla de la Craiova a fost ceva de nedescris, dar în rest… cu Farul aici am avut o grămadă de ocazii și nu am știut să le fructificăm. Acum trebuie să ștergem totul cu buretele și să o luăm de la capăt. Nu are rost să stăm cu capul în pământ. Toți colegii mei sunt motivați să câștigăm acest meci și o vom demonstra mâine pe teren”, a declarat Cristi Săpunaru, în cadrul unei conferințe de presă.