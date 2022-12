Cristiano Bergodi a dat din casă când a fost întrebat dacă Sepsi va primi transferuri: ”Mi-a fost puțin teamă!”

Echipa Sepsi OSK a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Universitatea Cluj, într-un meci contând pentru etapa a 21-a din Superligă.

La finalul meciului, Cristiano Bergodi a oferit mai multe declarații.

”Concluzia este că am câștigat un meci dificil, ca de obicei. Știam că va fi un meci greu. Am dat două goluri, am fi putut să marcăm și al treilea gol. Au avut și ei câteva, dar nu ar fi putut câștiga meciul.

Am schimbat sistemul pe final. Am suferit puțin în benzi. Sunt bucuros, vreau să îi felicit pe băieți. Au intrat bine. Este o victorie foarte importantă. Trei puncte sunt extraordinare.

Mi-a fost puțin teamă să nu fim egalați, dar echipa a jucat bine. Am avut o ocazie mare de 3-0. Sunt mulțumit de ceea ce am văzut. Terminăm pe loc de play-off. Suntem în cărți, vom lupta până la final.

Am câștigat în mai și iulie Cupa și Supercupa. Am ajuns în sferturile Cupei și suntem pe loc de play-off. Sunt bucuros, dar nu pot să spun că e cel mai bun sezon. Mi-am atins întotdeauna obiectivele unde am mers.

Nu avem nevoie de cine știe ce. Trebuie să facem o evaluare și apoi vom vedea. Am un lot omogen, toți jucătorii pot fi titulari. Sunt mulțumit de ce am la dispoziție. E un grup receptiv. Nu cred că vor veni jucători”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.