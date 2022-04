Cristiano Bergodi, entuziasmat după victoria din semifinalele Cupei României! Care va fi atuul adversarilor în retur

Sepsi Sf. Gheorghe a învins Universitatea Craiova cu 2-1 în prima manșă a semifinalelor Cupei României la fotbal. Returul va avea loc pe 11 mai, pe stadionul Ion Oblemenco.

Cristiano Bergodi radia de bucurie după victoria din semifinalele Cupei României

La finalul partidei, antrenorul gazdelor, Cristiano Bergodi, a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor lui. „E o bucurie mare să câștigi un meci împotriva Craiovei, o echipă foarte, foarte bună. Băieții au făcut un meci extraordinar, chiar dacă ne-au lipsit jucători am făcut un meci foarte bun.

O echipă care are dăruire și atitudinea potrivite. Am jucat, am avut ocazii în prima repriză, nu doar golul. Pot doar să-i felicit.

E prima manșă, am câștigat, sunt foarte mulțumit. Jucătorii au spus că nu a fost penalty. Ei au plecat cu prima șansă, având în vedere cum arată echipa. În retur, se va juca, noi vom juca normal, chiar dacă vor fi 30.000 de oameni în tribune”, a spus Cristiano Bergodi.