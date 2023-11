Cristiano Bergodi nu are amintiri plăcute cu “U” Cluj-Napoca: „Este o echipă extrem de periculoasă”

Rapid joacă luni, pe teren propriu, de la ora 20:30, cu “U” Cluj-Napoca, în ultimul meci al etapei a 17-a din Superligă.

„Este o echipă periculoasă”, a spus Cristiano Bergodi, referindu-se la “U” Cluj-Napoca

Tehnicianul gazdelor, Cristiano Bergodi, se așteaptă la un meci dificil. El a adus în discuție ultima finală a Cupei României. sepsi, echipă antrenată la vremea respectivă de italian, a învins “U” Cluj-Napoca la loviturile de departajare, cu 5-4. După prelungiri scorul era 0-0.

„‘U’ Cluj-Napoca este o echipă foarte bună, o echipă cu jucători cu experiență, cu un antrenor foarte bun, pe care îl cunosc. Anul trecut când eram la Sepsi a fost foarte aproape de a ne împiedica în finala Cupei și de asta sunt convins că va fi un meci dificil.

Dacă nu vom fi atenți și concentrați putem avea surprize neplăcute. ‘U’ Cluj este o echipă extrem de periculoasă, cu un antrenor care știe să așeze echipa și să împiedice adversarul.

U Cluj s-a schimbat mult cu Sabău, joacă în pase multe, are răbdare, nu se sperie când are mingea”, a spus Bergodi, la conferința de presă.

Rapid ajunge pe locul 2 dacă se impune luni seara. „Normal că ne-am bucura să urcăm pe locul 2 în clasament după această etapă, dar mai e mult până acolo, va fi complicat să învingem ‘U’ Cluj.

Îi cunosc pe Mitrea, Vătăjelu, Nistor, Cîmpanu și Bic, am lucrat cu ei, dar unii sunt suspendați sau accidentați și nu pot juca. Am trăit cu ei emoții mari, îi consider jucători foarte buni. Oricum, ‘U’ Cluj are un lot foarte bun și e greu de bătut”, a mai spus Bergodi.