Cristiano Bergodi spune că a fost surprins de jocul Rapidului: ”Nu mă așteptam la tactica asta!”

FC Rapid Bucureşti a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (2-1), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a şaptea.

Rondon a deschis scorul din penalty în minutul 21. Sefer a restabilit egalitatea, Alex Ioniță a marcat golul meciului cu un șut de la 10 de metri. La finalul meciului, Cristiano Bergodi a oferit mai multe declarații.

„Am făcut un meci bun, simt puţină frustrare pentru că am jucat foarte bine şi nu pot să reproşez nimic băieţilor. Prima repriză mai ales am comandat jocul, am avut şi a doua repriză când am jucat în jumătatea adversă, nuumai pe contraatacuri jucau ei. S-a decis acolo în prima repriză, după am jucat foarte bine şi din păcate asta a fost.

Ne-au surprins cu tactica asta, că stăteau acolo şi nu veneau în pressing sus. Noi am jucat oricum şi dacă nu au făcut pressing sus ei, am jucat doar noi. Prima repriză cu penalty şi două goluri aşa… O execuţie extraordinară a lui Alex Ioniţă şi asta a fost meciul.

Mulţumit pentru că am jucat bine, am făcut încă un meci foarte bun, poate data viitoare vom avea puţin mai mult noroc”, a spus Cristiano Bergodi, la Orange Sport.