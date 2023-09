Cristiano Ronaldo, despre rivalitatea dintre el și Lionel Messi: ”Asta e cel mai important”

Cristiano Ronaldo a fost convocat pentru acțiunea echipei naționale și a vorbit despre rivalitatea cu Lionel Messi.

Atât Ronaldo, cât și Messi, au dus dus lupte grele în campionat în La Liga, dar și pentru titlurile de golgheter și Baloane de Aur.

Acum, starul portughez a declarat că rivalitatea dintre el și Messi le-a oferit fanilor niște momente de neuitat.

„Rivalitatea cu Messi a trecut, a fost o rivalitate bună pentru public. Cei care îl iubesc pe Ronaldo, nu trebuie să-l urască pe Messi. Și invers. Cei doi sunt foarte buni, au schimbat și continuă să schimbe istoria fotbalului. Suntem respectați în toată lumea, iar asta e cel mai important”, a declarat starul portughez, în cadrul unei conferințe de presă.

„El a mers pe drumul lui, eu pe al meu. Din câte am văzut, se descurcă foarte bine. Am împărțit aceeași scenă timp de 15 ani și am terminat prin a fi, să nu zic prieteni, dar colegi la nivel profesional și ne respectăm reciproc”, a adăugat fotbalistul.