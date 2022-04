Cristiano Ronaldo, pus sub investigație de poliție după ce a spart telefonul unui copil autist aflat la primul lui meci de fotbal

Manchester United a pierdut sâmbătă pe terenul lui Everton. După meci, starul portughez, a lovit violent mâna unui fan al gazdelor, în care se afla un telefon. Suporterul a scăpat aparatul, care s-a zdrobit de pământ.

Victima incidentului este un copil.

La câteva ore după meciul de pe Goodison Park, Ronaldo și-a cerut iertare pentru gestul său şi l-a invitat pe suporterul la un meci de acasă al echipei Manchester United.

He decided to drop and break a kid’s phone just because he was mad?

So disrespectful. Inviting him to a game doesn’t change anything. pic.twitter.com/aD3VGsX4Zs

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) April 9, 2022