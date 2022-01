Cristiano Ronaldo și-a făcut autocritica în noaptea dintre ani: „Nu sunt fericit cu ce am reușit la Manchester United”

Cristiano Ronaldo a petrecut noaptea dintre ani alături de familie. Fotbalistul portughez urmează să joace în Premier League pe 3 ianuarie, în meciul dintre Manchester United și Wolves.

Cu ocazia Revelionului, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj prin intermediul contul său de Instagram.

„2021 a ajuns la final și n-a fost un an ușor, în ciuda celor 47 de goluri pe care le-am marcat în toate competițiile. Două cluburi diferite și cinci antrenori diferiți. Nu sunt fericit cu ce am reușit la Manchester United. Nici unul dintre noi nu este fericit, sunt sigur de asta. Știm că trebuie să muncim mai mult, să jucăm mai bine. Să transformăm acest an nou într-un punct de cotitură pentru acest sezon! Să avem o mentalitate mai puternică în 2022. Să atingem stelele și să ducem clubul acolo unde îi este locul!„, a scris Ronaldo.