Cristiano Ronaldo va apărea în filmul despre Ladislau Boloni: „Povestea este extrem de incitantă”

Antrenorul român Ladislau Boloni a participat la un eveniment organizat la Tabăra Studenţească Bálványos, cunoscută și sub numele de „Tusványos”.

„Era nevoie de un plan sigur, care nu există”, a spus Lasdislau Boloni, referindu-se la motivul pentru care a refuzat naționala României

Tehnicianul care de la jumătatea lunii iunie pregătește echipa franceză Metz a venit pentru scurt timp în România. El a fost prezent la Tabăra Studenţească Bálványos, cunoscută și sub numele de „Tusványos”.

Printre altele, Boloni a explicat de ce a refuzat să preia naționala de fotbal a României. „Acum câteva luni puteam avea ocazia să fiu selecționerul României, dar adevărul este că și atunci am simțit că trebuie mișcat ceva în fotbalul românesc.

Însă pentru asta trebuia mai întâi demolată casa. Era nevoie de un plan sigur, care nu există. Trebuia făcută o investiție enorm de mare, atât din punct de vedere mental, cât și fizic.

Nu am vrut să fac asta, așa că totul va fi la fel, rămân la echipe de club”, a precizat Ladislau Boloni, conform sport.szekelyhon.ro.

Ladislau Boloni a fost ofertat, înainte de FRF, de mai multe cluburi din România

Tehnicianul care pe 11 martie a împlinit 69 de ani a adăugat că alt motiv pentru care a refuzat oferta a fost că a trecut printr-o perioadă foarte grea.

„M-am gândit foarte mult care ar fi decizia corectă. În general, însă, eram conștient de ceea ce mă va aștepta. Așa că, în cele din urmă, m-am decis să dau un răspuns negativ”, a mai spus Boloni.

„Înainte să mă aborda Federația Română de Fotbal, am primit propuneri de la mai multe cluburi. Răspunsul meu a fost de fiecare dată ‘nu’.

Am simțit că dacă mă angajez, o voi face cu o echipă care se identifică cu adevărat cu principiile mele”, a mai spus tehnicianul român.

Ladislau Boloni a vrut să scrie autobiografia, dar nu știa cum să înceapă. Între timp, cartea a ajuns la 400 de pagini

Tehnicianul lui Metz a mai precizat că a avut de gânf să se apuce să scrie autobiografia, dar s-a blocat la… început. „M-am așezat în fața calculatorului, dar nu știam ce să scriu.

Nu mi-a venit nicio idee bună, dar știam că vreau să scriu o carte care să includă doar perioada petrecută în România.

Aș vrea să scriu că succesul se poate obține și aici, pentru că fotbalul românesc încă este de calitate bună.

Cartea vorbește doar despre cariera mea de fotbalist. Nu este terminată, dar are până acum peste 400 de pagini”, a dezvăluit Boloni.

Cristiano Ronaldo va apărea în filmul despre Ladislau Boloni

Fostul selecționer al naționalei Ropmâniei a primit o propunere pentru a se face un film despre viața lui, lucru care l-a surprins plăcut.

„Am primit o mulțime de întrebări pe această temă. Am considerat că este o oportunitate bună, așa că în cele din urmă am acceptat”, a recunoscut Boloni.

Tamas Kollarik, producătorul viitorului film, a venit cu unele detalii. „Povestea lui Ladislau Boloni este extrem de incitantă, așa că îmi face o mare plăcere să putem face acest film.

Aș dori să subliniez că pelicula nu îi va atrage doar pe iubitorii de fotbal, ea poate captiva pe oricine.

Dorim ca filmările să aibă loc la București, Budapesta și Cluj, astfel încât mai multe orașe să fie mândre de eroul nostru împreună”, a spus Kollarik.

Ladislau Boloni a subliniat că au vrut ca la filmări să participe și Cristiano Ronaldo, starul portughez care a debutat în fotbalul mare la Sporting Lisabona, sub comanda românului.

„Am pus doate detaliile la punct înaintea pandemiei de Covid-19, când el încă era jucător la Juventus. Obținusem permisiunea clubului ca el să fie învoit pentru câteva zile.

Din păcate, tot ce s-a în pandemie nu a făcut posibil acest lucru. Dar nu renunțăm și lucrăm în continuare la asta”, a încheiat Ladislau Boloni.

După ce a acceptat oferta celor de la Metz, Ladislau Boloni s-a apropiat mai mult de fiica lui

Boloni a detaliat motivele care l-au determinat să accepte oferta celor de la Metz. „Am primit o ofertă de la Metz. Mi s-a părut bună din toate punctele de vedere.

Nu întâmplător, după ce mi-am dat acordul m-am apropiat mai mult de fiica mea. Fotbalul de club francez este complet diferit, simt că este special, chiar dacă vorbim de Ligue 2. Abia aștept să văd ce rezultate pot obține la Metz”, a mai spus fostul selecționer al României.

Boloni a recunoscut că echipa franceză a fost nevoită să vândă câțiva jucători importanți din cauza unor probleme financiare,

„Cu toate acetsea, obiectivul este promovarea în Ligue 1. Este locul în care Metz trebuie să fie adevărat”, a mai spus el.