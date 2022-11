Cristina Neagu, după ce România a fost umilintă de Franșa la CE: „Ne vom concentra și vom da totul pentru asta!”

Naționala feminină de handbal a României a fost „demolată” de Franța (21-35) în al doilea meci de la Campionatul European.

Handbalistele se vom concentra și vom da totul pentru a învinge Macedonia de Nord

România nu are niciun punct după 2 etape, fiind învinsă de Olanda la debut, cu 28-29, dar păstrează șanse de calificare în grupele principale. Concret, elevelor antrenate de Florentin Pera le este suficient miercuri și un egal cu Macedonia de Nord.

Liderul naționalei României, Cristina Neagu, a vorbit despre meciul cu Franța. „Eu am jucat și în ultimul amical cu Germania destul de mult, apoi cu Olanda, la fel, 50 de minute. Azi era al treilea meci în cinci zile. Cu siguranță că mă simt mai proaspătă că nu am jucat la fel de mult.

Nu avem un lot suficient de puternic care să reziste la două meciuri atât de dificile, în trei zile. Am făcut un meci foarte bun în fața Olandei, am fost aproape să luăm punct sau puncte. Dezamăgirea a fost foarte mare, la fel consumul de energie. Știam că ne așteaptă o partidă teribil de grea împotriva Franței.

Nu am intrat învinse de la început, am încercat să facem un meci bun, dar până la urmă s-a văzut și diferența de prospețime și faptul că Franța are un lot mai puternic, a putut să ruleze mai mult decât noi.

Pentru noi obiectivul principal rămâne victoria împotriva Macedoniei de Nord și calificarea în grupa principală. Ne vom concentra și vom da totul pentru asta!”, a spus Cristina Neagu.

Competiția este organizată de Muntenegru, Macedonia de Nord și Slovenia și se încheie pe 20 noiembrie.