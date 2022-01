Critici la adresa Federaţiei după numirea lui Edi Iordănescu! Ce ar fi trebuit să facă oficialii forului

Edi Iordănescu a fost numit selecţioner la echipa naţională de fotbal a României. Tehncianul i-a luat locul pe bancă lui Mirel Rădoi, care a decis să pună capăt aventurii la prima reprezentativă la finalul lunii noiembrie a anului trecut.

Dănuţ Lupu, fost mare internaţional, a vorbit despre numirea lui Edi Iordănescu la echipa naţională. Acesta spune că a fost instalat singurul nume care mai era posibil pentru acest post. Fostul fotbalist este de părere că la naţională ar fi fost mai bine dacă rămânea Mirel Rădoi, pentru că deja avea o relaţie specială cu jucătorii.

,,A fost singura variantă care mai era. Nu cred că Adi avea experiența necesară să antreneze naționala în momentul ăsta. Dacă ar fi avut lotul din 94, poate aș fi văzut și un antrenor tânăr la națională. Edi, cât de cât, are experiență mai multă decât Adi. Îmi doresc să ne calificăm la Campionatul European. Toată lumea vrea ca echipa națională să aibă rezultate. Depinde de modul lui de lucru. E foarte greu. Te întâlnești cu jucătorii 12 zile pe an și joci din trei în trei zile. Ce poți să faci?

Eu aș fi făcut orice mi-ar fi stat în putință dacă făceam parte din FRF să îl țin pe Mirel Rădoi. Acești jucători tineri, în ultimul timp, au înțeles să joace ce vrea Mirel. În momentul în care au început să joace, l-au schimbat pe Mirel. Îi cunoaște de trei ani. L-au dat afară. Să sperăm că Edi va reuși. La echipa națională, trebuie să fii un bun pedagog și antrenor”, a declarat Dănuţ Lupu, pentru Digisport.

Edi Iordănescu, mesaj pentru suporterii naţionalei: ,,O să dau tot ce am mai bun! Să dea Dumnezeu să mergem în Germania”

Edi Iordănescu este noul selecţioner al României. Acesta a fost prezentat oficial, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

După ce s-a declarat destul de optimist la conferinţa de presă, Edi Iordănescu a ţinut să le transmită un nou mesaj suporterilor naţionalei, însă prin intermediul reţelelor de socializare de această dată. Tehnicianul transmite că toate deciziile îi vor aparţine la prima reprezentativă si speră să ajungă cu naţionala la Campionatul European din 2024.

,,Salut. Vreau să vă mulţumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare şi încurajare. Vă promit că o să le parcurg pe absolut toate, în perioada următoare. Nu promit însa să reuşesc să vă şi răspund tuturor, dar sunt sigur că înţelegeţi motivele. Pot însă să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa naţională şi la final să dea Dumnezeu să mergem împreuna în Germania pentru turneul final.

Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparţine în exclusivitate, aşa cum a fost în toate colaborările mele trecute ţi îmi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor. Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un ,,Da” puternic pentru echipa naţională şi am încredere mare în munca pe care o putem face împreuna cu staff-ul, echipa şi toţi cei implicaţi în proiect. Uniţi pentru România!!”, a scris Edi Iordănescu, pe Facebook.