Criticile lui Nicolae Constantin, după eșecul Petrolului din minutul 90+4! Ce le reproșează jucătorilor

Petrolul Ploiești a fost învinsă, în deplasare, de FC Hermannstadt, cu 1-2, în Etapa a 10-a a Superligii. Antrenorul Nicolae Constantin era un car de nervi la finalul partidei.

„Ne trebuia mai mult curaj”, a spus Nicolae Constantin după înfrângerea cu Hermannstadt

FC Hermannstadt a marcat golul victoriei în minutul 90+4, după ce Ionuț Stoica a trimis cu capul după un corner, mingea l-a șters pe Takayuki Seto și a intrat în poarta oaspeților.

La final, antrenorul oaspeților, Nicolae Constantin a recunoscut că nu este ușor să pierzi în felul acesta, „dar este vina noastră că s-a ajuns aici. Nu am știut să gestionăm ultimele minute. I-am așteptat să vină peste noi și ne-a costat.

S-a oprit seria de victorii. Mi-aș fi dorit să o ducem mai mult, dar ăsta e fotbalul la Liga 1, mult mai bun decât la Liga 2. Nu ne rămâne decât să muncim mai mult și să acumulăm puncte.

Am avut și ceva ghinion, dar nu aș vrea să dăm vina pe teren. Ne trebuia mai mult curaj, mai multă îndrăzneală. Probabil ne trebuia și minte limpede pe final pentru că am avut două situații în care să securizăm acel 1-1, dar nu am fost în stare să luăm niște decizii corecte.

Seto e un jucător cu mare experiență și cred că mai avea puțin și se lăsa de fotbal și nu își dădea autogol. Nu știu dacă și-a mai dat. Imparabil, dar se întâmplă la fotbal. Nu aș vrea să dau vina pe teren. Trebuie noi să facem mai mult”.