CS Mioveni, la a șaptea înfrângere la rând fără gol marcat: „Se putea evita retrogradarea”

Echipa CS Mioveni, retrogradată matematic încă de la finalul rundei trecute, a suferit un nou eșec în care nu a marcat.

„Se putea evita retrogradarea”, este convins antrenorul lui CS Mioveni

Formația pregătită de Vlad Țăranu după demisia lui Nicolae Dică a fost învinsă, în deplasare, de FC Voluntari, cu 0-1. În precedentele șase etape din play-out, gruparea argeșeană a primit 11 goluri, fără să marcheze vreunul.

Tehnicianul consideră că echipa s-a descurcat bine și a explicat motivul pentru care CS Mioveni a retrogradat. „Să fim sinceri, au avut și ei ocazii. Pe final, e normal, au făcut pasul înapoi, au jucat pe contaatac și ne-au invitat să-i atacăm. Dar pe fondul retragerii lor, puteam să-i înțepăm și să luăm un punct.

Sincer, rezultatul e meritat, felicitări, e o echipă bună, cu un antenor bun. Noi o să încercăm până la final să ținem ritmul ăsta.

Dacă e să ne uităm în ultimii ani, echipele care au avut probleme cu banii au retrogradat sau au fost la retrogradare. Da, se putea evita retrogradarea.

Data trecută am spus că e și vina conducerii, dar e și vina noastră. E adevărat că a fost un factor puternic în tot ce s-a întâmplat la Mioveni”, a spus el după întâlnirea cu FC Voluntari.

„Trebuie să fie o învățătură de minte pentru toți”, este concluzia antrenorului lui CS Mioveni

Vlad Țăranu a explicat atitudinea jucătorilor la finalul meciului, care au fost surprinși în vestiar zâmbind, deși au marcat ultima dată pe 10 martie, în minutul 88 al meciului din deplasare cu FC Botoșani, în ultima etapă a sezonului regulat.

„Bogdan Rusu, de când a venit de la FCSB, a dat niște goluri bune, dar el nu poate ține singur o linie și să stăm doar în Rusu. Nici nu pot să spun că a avut o repriză proastă, pentru că au alergat mult acolo, dar nici nu am avut o repriză bună.

Nu l-am schimbat că a jucat prost, ci pentru că îl chinuiau acolo, era foarte uzat între cei trei și am zis să bag forțe proaspete, iar Buziuc a intrat bine s-a luptat și noi am avut puterea să jucăm.

Acum ne dorim să marcăm, să luăm puncte. E un patradox. Tot anul, la înfrângeri, erau supărați. Acum am intrat în vestiar, eram zâmbitori. Atât am putut, am dat totul, am avut suflet, inimă, toată lumea a dat tot ce a putut.

Anul ăsta trebuie să fie o învățătură de minte pentru toți cei care au făcut parte din echipa noastră”, a spus antrenorul.

Antrenorul a lăudat prestația brigîzii de arbitrii, compusă din centralul Iuliana Demetrescu și arbitrii de linie Vladimir Urzică și Mihaela Țepușă. Rezervă de arbitru a fost Ionela Alina Peșu. În camera VAR a oficiat Iulian Dima, ajutat de Cristina Mariana Trandafir.

„Au arbitrat foarte bine, chiar merită felicitate. Și cea de-a patra, foarte bine, ne-a calmat acolo, ne-a linșitit, chiar merită felicitări. De ce nu?!, pe viitor să vedem mai des”, a încheiat el.