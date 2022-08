CSA Steaua a câștigat cu 3-0 cu CSC Dumbrăvița, dar Daniel Oprița face scandal: „Mă duc în vestiar și țin o ședință!”

CSA Steaua a bifat o victorie în ultima etapă de campionat (3-0 contra CSC Dumbrăvița). Chiar dacă „militarii” au plecat cu toate cele 3 puncte, Daniel Oprița nu este deloc mulțumit.

Mai exact, tehnicianul Stelei a fost deranjat de felul în care elevii săi au abordat partida, deși rivalii au terminat în 9 oameni.

„Atitudinea și jocul mă dezamăgesc!”

„Importante sunt cele trei puncte în seara aceasta. Aici, la Dumbrăvița, mai mult nu pot să comentez, pentru că chiar dacă scorul a fost 3-0, ne-am chinuit! Dumbrăvița, cu doi oameni eliminații… Am făcut schimbări, nu mi-au adus nimic! Incredibil! Dumbrăvița, chiar au avut atitudine, s-au dăruit. Au rămas în nouă oameni! Tot respectul pentru ei. Și respect toate echipele, pentru că nu vreau să ne credem noi… Dar i-am prins în situația aceasta.

Dacă se grupau mai mult, aveau ei situații să ne prindă…Nu m-am bucurat! E al doilea meci, a doua victorie, în care nu mă bucur. Mă duc în vestiar și țin o ședință. Nu pot. Trebuie să fiu realist. Am fost la Slatina, am fost confuz. I-am atenționat: am câștigat gâfâind. A venit Miercurea Ciuc și ne-a dat 4. Dacă nu tratăm fotbalul și nu suntem serioși. Iar cei care intră, să vină cu un plus. Am patru meciuri în care nu am avut niciun plus de pe bancă. Le arată cu cifre. M-am gândit că am făcut o echipă bună, după numele jucătorilor. Dar atitudinea și jocul mă dezamăgesc”, a declarat Daniel Oprița după meci.

Oprița le distrage gândul jucătorilor de la interdicția de a promova!

„Nu există așa ceva. Ce drept de promovare? Ce nu e drept de promovare? Trebuie să joace fotbal! (întrebat dacă lipsa dreptului de promovare nu demotivează) Salariul îl iau, nu? Atunci sunt motivați. Când le intră banii, nu mai sunt demotivați. Dacă sunt plătiți pentru asta, să joace. Că nu i-am luat numai pentru promovare. Au contract! Și eu la fel. Vedem, să-i lăsăm pe cei care se ocupă să rezolve problema cu promovarea. Noi trebuie să jucăm. Cum să joc cu doi oameni în plus și să tratez așa cum am tratat noi jocul”, a mai spus Oprița.

Steaua ocupă locul 7 cu 7 puncte după 4 etape. Vineri, „militarii” vor da piept cu cei de la Poli Iași.