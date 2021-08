CSA Steaua, egal la Slobozia între primele două clasate! Oprița: „Mă așteptam să mă susțină mai mult”

Unirea Slobozia și CSA Steaua au remizat, scor 1-1, în cadrul etapei a patra din Liga a 2-a.

Marcatorii golurilor au fost Constantin Toma, în minutul 32, din penalty, pentru ialomițeni, respectiv Bogdan Chipirliu, în minutul 36, pentru formația bucureșteană.

A fost un meci dominat în general de gazde, care au irosit cele mai mari șanse. Pe final, partida s-a jucat pe contre, dar niciuna dintre cele două combatante nu a mai reușit să puncteze pe tabela de marcaj.

După acest egal, Unirea Slobozia și CSA Steaua se află în continuare în fruntea clasamentului Ligii 2, la egalitate de puncte, 10, dar ”militarii” sunt clasați pe poziția secundă, din cauza unui golaveraj mai slab.

La finalul paridei, Daniel Oprița a comentat prestația echipei sale, dar a pus la îndoială și susținerea suporterilor, mai ales după ironiile primite în urma eliminării din Cupa României.

„A fost o partidă grea, așa cum mă așteptam. O echipă bine organizată, puternică, mai ales acasă cu susținerea fanilor, o echipă agresivă, specific pentru echipele de provincie. Până la urmă, cred că este echitabil acest rezultat, deși se pare că am avut un penalty, dar nu am văzut și nu pot să spun clar.

Aș fi vrut la înfrângere să fie altă reacție din partea oamenilor care ar trebui să ne susțină, nu ironii, deoarece încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Trebuie să fiu susținut la greu, pentru că la rezultate pozitive e ușor. Dar la prima înfrângere am primit ironii mai mult din partea lor. Nu trebuie neapărat susținere, dar să nu fiu ironizat pentru că eu îmi fac treaba. Am avut accidentați care și azi au jucat cu infiltrații, dar dacă nu mă întreabă nimeni, nu mai are rost să dau explicații. Am fost tensionat după meciul ăsta, pentru că după meciul de cupă s-a creat așa, o stare… Poate după acel meci am văzut ce se întâmplă la greu de la oamenii care așteptam să mă susțină mai mult”, a declarat antrenorul.

