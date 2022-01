CSA Steaua, suţinută de rivali: ,,Federaţia nu a interzis niciodată asta”

CSA Steaua a promovat în vara anului 2021 în Liga a 2-a din România, însă nu poate accede în primul eşalon fotbalistic pentru că nu este un club de drept privat.

Danuţ Lupu, fost jucător la Rapid şi Dinamo, susţine că cei de la CSA Steaua pot promova fără probleme în Liga 1, kiar Federaţia nu ar avea motive să inzterzică acest lucru.

,,Federația Română de Fotbal nu a interzis niciodată unei echipe departamentale să promoveze sau să existe. Primăriile nu sunt departamentale, nu sunt tot bani public. Interesează-te ce a primit CSA Steaua de la FRF!

Da! (n.r.- Steaua are drept de promovare). Știi cum e în fotbalul românesc, a fost aruncată la un moment dat de cineva, a ținut, ok. Dacă CS Dinamo sau CSA Steaua, face un contract și dă cineva la 60%, au dreptul să promoveze?”, a declarat Dănuţ Lupu, pentru Digisport.

EXCLUSIV | Fost fotbalist și antrenor în Ghencea, despre eternul FCSB vs CSA Steaua: „Era mai simplu”

În marea dispută care se poartă între FCSB și CSA Steaua s-a implicat și Ilie Stan, un nume de referință pentru suflarea ”roș-albastră”.

Ca jucător, ”Iliesta” a evoluat la Steaua în perioada 1987-1995 și în a doua parte a sezonului 1996-1997, iar ca antrenor a activat la FCSB în intervalul 1 octombrie 2011 – 21 martie 2012.

Astfel, tehnicianul de 54 de ani a vorbit despre conflictul neîncetat ce are loc între FCSB și CSA Steaua, unul care a luat amploare în ultima perioadă în urma apariției noului stadionul din Ghencea.

”Eu ca fotbalist am fost Steaua București, iar ca antrenor, tot la Steaua București. Îmi e greu să spun că FCSB sau CSA e Steaua. Acolo am avut cele mai mari satisfacții și rezultate în cariera de fotbalist, iar la echipa lui Gigi Becali am avut rezultate foarte bune ca antrenor. Nu înțeleg. Era mai simplu să fie o singură echipă.

S-a făcut și stadionul. Pe de o parte FCSB care are nevoie de un stadion, iar pe de altă parte și stadionul are nevoie de o echipă la nivel de Liga 1 sau Europa League. Era normal să vadă, să discute, să ajungă la un numitor comun, în primul rând pentru suporteri. Îți dai seama cât de mult însemna acum să joace FCSB-ul pe Ghencea… Nu vreau să supăr nici pe suporterii FCSB-ului, nici pe ai CSA-ului. Eu am crescut în Ghencea, acolo am avut cele mai bune rezultate și ca jucător și ca antrenor”, a declarat Ilie Stan, la Realitatea Sportivă HD.

