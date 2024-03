CSM București s-a calificat a noua oară la rând în sferturile Ligii Campionilor: „Am ajuns în poziția de a ne lupta pentru trofeu”

Echipa feminină de handbal CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, după ce a învins Krim Ljubljana, cu 30-24 (14-13).

„Al 9-lea an de calificare succesivă în sferturi este un lucru important”, transmite Adrian Vasile

Meciul a avut loc în Sala Polivalentă din București, iar în tur campioana României câștigase cu 30-24.

Antrenorul Adrian Vasile consideră că echipa pe care o pregătește a realizat o performanță excelentă, luând în calcul că este a 9-a calificare consecutivă în sferturi.

„Eu cred că este o bornă importantă pe care am atins-o astăzi, pentru un club care are 16 ani de existență.

Acest al 9-lea an de calificare succesivă în sferturile de finală cred că este un lucru important. Nu trebuie să sărbătorim foarte mult, dar acest lucru trebuie gustat. Cred că este important să bifăm aceste momente.

Cred că nu a fost o dublă manșă deloc ușoară, chiar dacă victoria din tur cu 30-24 ne-a pus într-o poziție bună.

Pe lângă faptul că ne-am dorit calificarea, am vrut să ieșim învingători din acest meci și să ne bucurăm cu o atmosferă superbă. Două meciuri cu presiune”, a spus el.

„Am ajuns în poziția de a ne lupta pentru trofeu”, este convins Adrian Vasile

De precizat, însă, că echipa bucureșteană nu s-a mai luptat pentru trofeu din sezonul 2017/2018. Atunci, a terminat pe locul 3, după 31-30 cu Rostov pe Don în finala mică.

„Meciurile astea au fost ca niște finale, pentru că sunt eliminatorii, foarte complicate. Acum că am intrat în sferturi, abia acum putem să vorbim de Final Four. O să fie o luptă foarte puternică, grea și complicată.

Cu siguranță Metz este o echipă puternică. După cum vedeți, nivelul Ligii Campionilor arată 10-12 echipe puternice. Ne respectăm adversarul, dar astăzi este doar despre a savura această victorie.

Ne vom pregăti pentru un adversar bun, la fel cum o vor face și ei. Este respect din partea ambelor echipe, așa că o să fie un sfert de finală echilibrat, intens și puternic, ceea ce își dorește toată lumea.

Acum vorbesc de Final Four pentru că abia acum am ajuns în poziția de a ne lupta pentru trofeu. În acest moment este o altă energie a competiției și cumva mă bucur că am jucat un meci de play-off și nu ne-am calificat direct în sferturi”, a mai spus tehnicianul.

În sezonul 2018/2019, CSM București a fost eliminată în sferturi de Metx, după 26-31 pe teren propriu și 22-23 în deplasare.

În ediția următoare, cele două au fost adversare în Grupa principală 1 și ambele au câștigat pe teren propriu. A fost 28-26 în Franța și 32-27 în România.

Lucrurile s-au repetat în 2020/2021, dar cu alte scoruri: 25-22 și 31-26. A fost ultima dată când Metz și CSM București s-au întâlnit.