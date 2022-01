CSU Craiova ar putea cere amânarea meciului cu Rapid: „Este în pericol să nu se joace”

CSU Craiova a anunţat, vineri, pe pagina sa de Facebook, că mai mulţi componenţi ai lotului şi staff-ului său tehnic au fost testaţi pozitiv la Covid-19.

Gruparea olteană a disputat un singur amical în stagiul de pregătire din Antalya, contra maghiarilor de la Paksi FC, cu 5-2. Revenirea în țară era programată pe data de 20 ianuarie, cu două zile înaintea derby-ului cu Rapid, din etapa a 22-a a Ligii I.

Patronul Mihai Rotaru a declarat că este exclus ca cei poziti să fi luat virusul din Turcia. Omul de afaceri a mai spus că meciul cu Rapid are șanse să nu se joace la data programată deoarece gruparea olteană s-ar putea confrunta cu un focar serios de COVID-19 în următoarele zile.

„Da, din fericire toți jucătorii sunt ok, și cei din staff, cu excepția unuia singur, care nu are formă gravă, dar are simptomele puțin mai agresive. În rest, toată lumea e bine. Exclus (n.r. să se fi luat COVID-19 din cantonament). Noi înainte să plecam în cantonament aveam șase suspecți de COVID, am făcut test și am mai avut în singur caz, pe Mateiu.

După, am testat jucătorii cu doua rânduri de teste PCR, au fost negativi, și la ultimul test, făcut cu 2-3 zile înainte să ne întoarcem în țară, erau negativi. Cred că erau în faza incipientă. Ieri am testat tot lotul încă o dată și au apărut cazuri de COVID. Noi suntem de două zile în țară.

Este în pericol să nu se joace (n.r. meciul cu Rapid), pentru că rata de transmitere a acestei variante de COVID este foarte mare. În plus, perioada de incubație e foarte mică. Ieri am făcut teste la toată lumea, mâine testam pe toată lumea, pot să apară. Așa cum au apărut 7-8 cazuri la diferență de câteva zile, așa putem să ne trezim cu surprize mâine.

Cu Rapid este primul meci, așa e. Orice este posibil și probabil. Dar avem avantaj că, până sâmbăta viitoare, cei care au fost găsiți pozitiv în cursul zilei de ieri, sperăm să fie negativi înainte de meci.

100% e o nebunie. În momentul în care este unul pozitiv, în câteva zile jumătate din lot vor fi pozitivi. Mai este un lucru, noi avem rata de vaccinare 100% în grup la ora actuală, dar 60% din cei infectați nu numai că erau vaccinați, dar trecuseră și prin boală„, a declarat Rotaru, la Digi Sport.

După 21 de etape, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf ocupă locul 5, cu 32 de puncte.