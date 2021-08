Cu Andrei Vlad la psiholog! Duckadam: „„Afișează infatuare, va continua să greșească”

Helmuth Duckadam a analizat prestaţia lui Andrei Vlad în derby-ul cu CFR Cluj. Portarul legendar al Stelei crede că tânărul din poarta FCSB are o problemă mentală.

Convocat la echipa naţională pentru partidele din luna septembrie, Vlad a avut o evoluţie slabă în Gruia. Duckadam crede că două din cele patru goluri primite de FCSB au fost din vina portarului.

„Andrei Vlad are jocuri bune și jocuri proaste. Două goluri sunt ale lui, clar. Trebuie să și le asume. Acea respingere în față… Un portar convocat la echipa națională trebuie să prindă acea centrare sau să nu o respingă în față. Apoi nehotărârea de la faza penalty-ului. Ori nu ieși, ori ieși în plonjon, nu te oprești în fața jucătorului pentru că apoi nu mai ai nicio șansă. Pe un asemenea teren atacantul nu se poate opri din alergare, nu poți nici tu, și faci acest penalty care rupe jocul.

Mihai Stoica mi-a răspuns când am zis că Andrei ar trebui să fie mai modest în anumite declarații. Eu cred că afișează această infatuare. I-am dat și un sfat, cred că ar trebui să stea de vorbă cu un psiholog. Cred că FCSB are nevoie de un asemenea om în jurul echipei, să le ridice moralul. În primul rând Vlad are nevoie de asta. A greșit, se întâmplă, îl pui o etapă – două pe bancă să-și revină. Dacă-l forțezi în continuare, va continua să greșească și nu este bine nici pentru el, nici pentru echipă”, a declarat Duckadam pentru Gazeta.