Cu cărțile pe față! Rădoi a dezvăluit de ce a plecat de la națională: „Lumea ar fi zis că sunt un laș”

Tehnicianul în vârstă de 40 de ani a surprins pe toată lumea în momentul în care a declarat că nu își dorește să își mai prelungească înțelegerea cu FRF, la scurt timp după victoria cu Armenia, de pe Ghencea!

România a încheiat pe locul al 3-lea în grupa J din campania de calificare pentru CM 2022, astfel că a ajuns la mai bine de 23 de ani de la precedenta prezență la un Mondial. Mai mult de atât, naționala a rămas și fără selecționer, asta după ce Mirel Rădoi a decis să părăsească corabia. Acum, la mai bine de o lună de la decizia finală, antrenorul a ținut să își explice decizia, dar a vorbit și despre momentul de la finalul jocului cu Armenia.

„Nu am vrut să anunț imediat după ultimele meciuri pentru că lumea ar fi zis că «Mirel Rădoi e un laș. Nu a anunțat din timp că pleacă pentru ca cei de la națională să știe».

Pentru că nu a apărut nicăieri că voi pleca, am așteptat momentul în care am crezut că ar fi benefic pentru națională. Lumea spune că nu am câștigat contra Islandei pentru că am făcut eu anunțul. Dar vin și întreb, dacă nu am putut bate Islanda puteam rezista presiunii de a juca împotriva Italiei sau Portugaliei? Sau la un Campionat Mondial? Clar nu.

M-am gândit că avem probleme în meciurile cu miză, din cauza presiunii. Așa că am zis că poate în meciul cu Islanda, când aduc presiune prin discursul meu și coroborat cu ce facem la antrenamente, să existe un declic. Nu am făcut doar de dragul de a o face, ci am avut ceva în spate. Dar nu mi-a ieșit ce îmi doream.

Principalul argument pentru care am plecat a fost faptul că nu ne-am calificat, Trebuia să fim pe locul 2. Și cred că era momentul să fac alt pas, după 3 ani și jumătate la echipele naționale. Mă văd antrenând zi de zi”, a spus Mirel Rădoi la Telekom Sport.