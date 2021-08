Cu ce bucate alese se delecteză Simona Halep înainte de startul US Open

Simona Halep este în acest moment în SUA, unde se pregăteşte pentru a lua parte la turneul de la US Open.

Halep s-a accidentat la coapsă în cadrul turneului de la Cincinnati, iar acum se pregăteşte de US Open, cel mai important turneu de hard.

Pentru că a mai rămas doar o săptămână până la startul turneului de Grand Slam, Simona Halep are în continuare grijă la ce mănâncă.

După ce s-a accidentat la Cincinnati, Simona a plecat direct la New York pentru a relua antrenamentele, iar în aşteptarea turneului de la US Open, sportiva le-a prezentat fanilor meniul pe care îl are dimineaţa.

Jucătoarea de tenis se delectează mereu la micul dejun cu lapte cu nuci și cereale, salate și ouă ochiuri, după cum chiar ea a postat în mediul online.

