,,Cu siguranță că e o jucătoare excelentă, cred că are cel mai bun sezon al carierei.” Simona a vorbit la superlativ despre Sorana:

Simona Halep a învins-o pe Sorana Cîrstea fără probleme în optimile Indian Wells, scor 6-1, 6-4, iar după meci a fost invitată în studioul Tennis Channel. Simona i-a adus doar cuvinte de laudă Soranei și a dezvăluit că e într-o perioadă fantastică din punct de vedere al încrederii.

Simona Halep va reveni pe teren în această noapte împotriva Petrei Martic. Simona nu a avut un parcurs facil până în sferturile de finală, ea a trecut de Coco Gauff, Ekaterina Alexandrova și meciul vedetă cu Sorana Cîrstea. Invintată în studioul Tennis Channel, Halep a lăudat-o pe Sorana, care, din punctul ei de vedere, face sezonul carierei.

,,Cu siguranță că e o jucătoare excelentă, cred că are cel mai bun sezon al carierei. Asta în condițiile în care e trecută de 30 de ani, ceea ce e și mai impresionant. Se simte încrezătoare, a avut multe victorii importante, iar jocul e super-super solid, lovește foarte tare. Nu e niciodată ușor să returnezi mingile acelea, dar am fost tare pe picioare, am deschis unghiurile la momentul potrivit și am fost agresivă când am avut ocazia. Cred că a fost o partidă bună pentru amândouă”, a spus Halep la Tennis Channel.