Culisele plecării lui Andrei Vlad de la CSU Craiova la FCSB: „Am alergat câteva luni după el!”

Portarul în vârstă de 22 de ani al roș-albaștrilor se află din anul 2017 în curtea lui Gigi Becali, iar venirea sa la formația bucureșteană a fost una cu totul specială!

Concret, Andrei Vlad a decis să rupă contractul lui CSU Craiova și să meargă la FCSB, deși risca să fie suspendat 24 de etape. Silviu Bogdan, fost director al Centrului de Copii şi Juniori al celor de la CSU Craiova, a dezvăluit cum a ajuns goalkeeper-ul la echipa bucureșteană, după ce a jucat mai întâi pentru olteni. Acesta susţine că a încercat să-l convingă pe portar să rămână în Bănie, dar Vlad nu a mai putut fi întors din drumul spre noua echipă.

„Eu fiind coproprietar la Andrei Vlad, interesul meu era ca el să nu plece de la Craiova, dar și-a denunțat contractul. Am alergat câteva luni după el. Până la urmă, l-am găsit. Am stat de vorbă, am intrat la ei în casă. Fugea de toată lumea pentru că el se hotărâse deja să facă pasul la FCSB. M-am dus la el acasă, a început să plângă și mi-a dat un tricou. Am ținut foarte mult la el, am avut o relație și cu familia. Rolul meu nu e doar jucătorul, ci și familia lui. Eu mă duc la ei acasă, mâncăm împreună.

Un părinte nu poate avea încredere dacă nu ai grijă de copil. Îți trebuie sacrificiu să pleci de acasă, familia să te înțeleagă. Andrei Vlad mi-a dat un tricou, îl am în biroul meu. Acolo sunt toți jucătorii de la școala mea de fotbal care au jucat în Liga 1, marea majoritate la Universitatea Craiova, pe un perete jucători de clasă mondială și pe un perete alți jucători din fotbalul românesc”, a spus Silviu Bogdan, potrivit Digisport.