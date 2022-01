Cum a aflat Mihai Stoica că Pintilii este dorit la echipa națională: „Mi-a picat faţa. A zis «Cu cine vorbeşti? Cu Cornel Dinu?»”

Edi Iordănescu a fost numit selecționerul României, la începutul săptămânii, iar acum își definitivează staff-ul cu care va colabora în viitorii doi ani.

Cel mai vehiculat nume când vine vorba de antrenorul secund este cel al lui Mihai Pintilii, care este angajat acum în cadrului clubului FCSB.

Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei României a vorbit despre momentul în care a aflat că fostul mijlocaș este cerut în staff-ul lui Edi Iordănescu de la echipa națională.

”De când am auzit, am intrat în vestiarul staff-ului şi am zis: «Bă, ce secund iau? Că nu pot sta aşa…» Am lucrat cu Alexandru Radu, merge cu Edi peste tot, dar ştiu ce secunzi au fost la naţională şi ce secunzi sunt la alte naţionale.

«Am zis, cine o fi?» Habar nu aveam, sub nicio formă. Am ieşit şi a venit Pintilii şi mi-a zis. Mi-a picat faţa. Vreo două zile am ţinut în mine, nu mai puteam. Mi-e greu să spun ce estimez dacă rămâne sau se duce. Să mergi secund la naţională, de luni până vineri te duci la program. M-aş distra să-l văd pe Pintilii în birou 6-8 ore zilnic, urmărind Sassuolo – Cagliari. Îl văd în iarbă.