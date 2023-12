Cum a comentat Gică Hagi eșecul usturător cu CSU Craiova în Cupa României: „Era normal ca adversarii să aibă controlul jocului!”

Farul Constanța a părăsit Cupa României de pe ultimul loc al grupei D. „Marinarii” au bifat a 3-a înfrângere pe linie după ce au cedat în fața celor de la CSU Craiova (0-4).

Gică Hagi a reacționat după eșecul usturător în fața oltenilor. Iată ce a spus „Regele”.

„Era normal ca adversarii să aibă controlul jocului!”

„Ăștia suntem, ăștia vom fi. Trebuie să dăm oportunități, asta facem, producem jucători. Azi n-a existat presiune, trebuia să îi bag. Avem foarte multe accidentări în lot, iar înainte de meci s-au accidentat alți doi, n-au putut să joace.

Am încercat să facem o echipă, dar asta nu înseamnă că nu le-am spus că e un test important pentru ei. Cred c-au învățat foarte multe acești copii. Am început meciul foarte bine, am fost acolo 30 de minute, cât am putut.

După, s-a văzut clar că ei erau mai bine pregătiți fizic, sunt jucători de primul eșalon. A fost un test dur, dar cred c-au învățat din această experiență. Cât mintea și picioarele au fost limpede, s-a putut.

Dar era normal ca adversarii să aibă controlul jocului. Mi-am asumat acest risc la începutul meciului. Indiferent de format, e Cupa României. Dar când nu mai ai șanse… Am lăsat acasă jucători accidentați sau care au jucat foarte mult”, a spus Gică Hagi, după meci.