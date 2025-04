Cum a descris Jose Mourinho golul înscris de Alexandru Maxim în duelul Gaziantep – Fenerbahce: ”Astfel a venit golul”

Alexandru Maxim a înscris primul gol în meciul Gaziantep – Fenerbahce 1-3, sâmbătă, în campionatul Turciei.

Maxim a șutat din marginea careului și a deschis scorul în minutul 13. Cu toate acestea, Fenerbahce și-a revenit în a doua repriză și a câștigat meciul, cu scorul de 3-1.

Jose Mourinho a oferit o primă reacție la finalul partidei.

„Am dominat meciul și am meritat victoria. Golul lui Gaziantep a venit ca urmare a unui contraatac și a unui șut bun.

În mare parte, noi am fost cei care am încercat să jucăm și am dominat partida. Totul a mers bine azi pentru noi”, a spus Jose Mourinho, la beIN Sports, după meci.