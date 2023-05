Cum a explicat Octavian Popescu cartonașul roșu primit: ”Nu merit să merg la națională!”

Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, scor 5-1, formaţia FCSB, în ultima etapă a play-off-ului din Superligă.

Octavian Popescu a marcat, dar la câteva minute a fost eliminat din meci. El a oferit mai multe declarații la finalul meciului.

”O cataloghez ca pe o seară neagră, mai ales pentru mine, pentru că am luat cartonaș roșu. Trebuie să mergem înainte și să pregătim bine sezonul următor. Am căzut din punct de vedere mental, pentru că am fost întorși la Farul, am pierdut campionatul. Nu am ce să spun mai multe.

A fost o intrare mai tare, dar a fost o greșeală a mea, mergem înainte… Nu vreau să vorbesc despre asta, mergem înainte, va începe un nou sezon și sper să aducem titlul la Steaua (n.red. FCSB).

Avem vacanță, vom fi la echipele naționale și așteptăm noul sezon. S-a văzut și în seara asta că nu am fost noi, dar mergem înainte.

Nu pot să vorbesc eu despre plecări și veniri. Eu și colegii ne facem treaba și încercăm să dăm totul pe teren.

Vreau să merg la națională, dar cu prestațiile pe care le-am avut, nu prea merit”, a spus Octavian Popescu la finalul meciului.