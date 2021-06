Cum a fost invitată OFK Belgrad să inaugureze stadionul Steaua: ,,Suntem nerăbdători să venim la Bucureşti”

Noul stadion Steaua, din Ghencea, va fi inaugurat pe data de 7 iulie, cu un meci de fotbal în care ,,militarii” îi vor întâlni pe sârbii de OFK Belgrad.

Tot cu OFK Belgrad, Steaua a inaugurat şi vechea arenă din Ghencea în 1974, pe 9 aprilie, iar partida de atunci s-a terminat la egalitate, scor 2-2.

Miroslav Milovanovic, secretarul OFK Belgrad, a vorbit despre cum s-a ajuns la varianta ca clubul din Serbia să vină la Bucureşti pentru ianugurarea noii arene. Acesta spune că discuţiile sunt mai vechi decât se ştiu.

,,Inițiativa a pornit de la fan clubul AS 47, cei de acolo ne-au contactat pe Facebook. Ei și-au dorit ca OFK Belgrad să joace împotriva Stelei la meciul de deschidere de pe noul stadion. La circa un an de la discuția respectivă am primit o invitație oficială pe mail din partea clubului Steaua. Suntem onorați să participăm la un asemenea eveniment și să jucăm din nou împotriva Stelei.

Pandemia de COVID-19 a îngreunat organizarea acestui meci, dar acum suntem nerăbdători să venim la București. Am văzut imagini cu noul stadion, arată briliant! Ne așteptăm la un mare spectacol.

Suporterii noștri sunt încântați că vom juca împotriva Stelei, chiar dacă foarte mulți nu vor putea face deplasarea. Nu știm exact câți suporteri vor ajunge la București, din cauza pandemiei, însă o parte a galeriei Plava Unija va fi prezentă pe stadion.„, a declarat Miroslav Milovanovic, pentru Digisport.