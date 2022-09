Cum a fost primit Tănase la Al-Jazira

Florin Tănase a dezvăluit că a fost primit cu brațele deschise la noua sa echipă din Golf, Al-Jazira, însă a recunoscut că resimte diferența de temperatură, în special în ceea ce privește căldura și umiditatea. De asemenea, el a declarat că a primit o ofertă din China înaintea celei de la Al-Jazira, dar a ales-o pe a doua, deoarece este mai aproape de casă, iar echipa este mai mare.

”Suntem la egalitate de puncte cu echipa lui Olăroiu. Mă bucur că am câştigat primele trei etape, am câştigat şi ultimul meci. Mă bucur că am avut realizări încă din primele meciuri, am început bine. Am fost primit foarte bine.

Am ajuns la un club mare din Golf şi sunt fericit. M-am acomodat, încă nu total. Este diferenţă foarte mare de umiditate, de căldură. Sunt restaurante de tot felul. Mi-a fost mai greu în primele săptămâni cu temperatura.

Am primit o ofertă de la o echipă din China, după aceea au venit cei de la Al Jazira. Am ales oferta de la Al Jazira pentru că este un club mare şi este mai aproape de casă”, a declarat Florin Tănase.