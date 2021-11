Cum a păcălit Ionuț Chirilă un șef de la Dinamo. Țeapa dată: „Bă, tu nu eşti sănătos la cap?”

Ionuț Chirilă este unul dintre cei mai cunoscuți tehnicieni din Liga 1, iar în momentul de față este pe banca ultimei clasate, Academica Clinceni.

Cornel Dinu a povestit o anecdotă cu antrenorul de 55 de ani în prim-plan, ce a avut loc în 2004. ”Procurorul” și-a amintit faptul că Ionuț Chirilă se ocupa pe vremea aceea cu comercializarea la negru a pantofilor și a reușit să vândă unui oficial de la Dinamo, fără să-i dea numele, o astfel de pereche la suprapreț.

”Am prins momentul în care am intrat în biroul administratorului lui Dinamo prin 2000 şi ceva şi aveam o pereche de pantofi în picioare. Mă rog, eram amic cu reprezentatntul lui Paciotti în România, care fusese coleg cu celebrul Paciotti, de şcoală, Mauro, care avea magazin pe Calea Victoriei.

Şi am văzut acolo la… Era cel care conducea administrativ Dinamo. Am văzut, pe o masă… Cert e că am văzut vreo 20 si ceva de perechi de pantofi. Şi-l întreb pe respectivul <<Pantofii… De unde?>>. <<Nu ştii? De la Chirilă>>. Şi zic <<Cu cât vinde?>>. <<Păi, cu 1400. 1200 de euro>>.

Ce spun eu s-a întâmplat prin 2004. Eu fusesem înlăturat că trebuia să facă altcineva echipa. Îi spun <<Bă, tu nu eşti sănătos la cap?>>, respectivului, eventual cumpărător de pantofi.

<<Uite, eu am o pereche de pantofi la fel ca alea de acolo. Eu i-am luat de la Paciotti, de la Mauro, cu echivalentul a 400 de euro. Tu îţi permiţi să dai 1400?>>. Cam asta era întâmplarea”, a rememorat Dinu, pentru Telekom Sport.