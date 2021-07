VIDEO | Cum este caracterizat atacantul pe care vrea să-l transfere CFR Cluj: „Nu are o tehnică bună și nici nu e rapid”

Atacantul polonez Piotr Parzyszek (27 de ani) de la Frosinone se află în negocieri cu CFR Cluj, pentru a juca în Gruia sub formă de împrumut.

Pawel Kelbis a vorbit despre atacantu de 1.91. Acesta a scos în evidență slăbiciunile sale.

„Se prezintă ca un număr 9 clasic, știe să joace cu spatele la poartă și să dea viteză acțiunilor. Dar la Frosinone nu s-a impus, nu a fost un star.

Îi place să fie activ, dar cred că nu are un psihic foarte bun și a fost un star doar în Polonia și nu tot timpul, deoarece nu a marcat constant. După ce a ajuns în Polonia a spus că antrenamentele de la Piast erau slabe. Personal, nu l-aș vrea în echipa mea. Nu e un tip conflictual, dar nu este puternic din punct de vedere psihic. Nici nu are o tehnică bună și nici nu e rapid, dar cred că Șumudică îl poate ajuta. Nu e un atacant foarte rău, dar la Charlton, în Danemarca și în Serie B nu s-a impus.

Are nevoie de un antrenor care sa aibă răbdare cu el și poate va marca 10-15 goluri în acest caz. Însă nu prea cred asta, să fiu sincer. Știu ce poate Șumudică și știu că Omrani și Debeljuh sunt atacanți mai buni. El este genul de jucător care are nevoie de pase de la coechipieri. Fără ele, nu va face nimic. E puternic, are o lovitură bună de cap, un șut bun, dar e inconstant. În Polonia putea să tragă într-un meci tot timpul la poartă și în următorul să nu mai tragă deloc”, a spus jurnalistul Pawel Kelbis, pentru SpotMedia.ro.

