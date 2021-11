Cum încearcă tricolorii să-l convingă pe Rădoi să rămână: „E prima dată când văd așa ceva! M-a impresionat”

Echipa națională a ratat încă o calificare la un turneu final, astfel că Mirel Rădoi, aflat la final de contract, a anunțat că va pleca.

România nu a reușit să continue drumul către Campionatul Mondial din Qatar și riscă să rămână fără selecționerul de care au fost pregătiți în ultimii doi ani. Totuși, Federația încearcă să-l facă să continue pe banca tehnică.

Mihai Stoichiță, director tehnic al forului, a făcut dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale și a declarat că întâlnirea decisivă cu Rădoi va avea loc zilele următoare.

”Ne-am întors de la Vaduz şi a venit căpitanul şi 12 jucători şi ne-au cerut nouă şi preşedintelui să stăm de vorbă. Au spus foarte clar că ei sunt foarte fericiţi cu acest antrenor şi ne-au cerut să rămână cu Rădoi. Ne-au cerut să-l convingem să rămână. Vom mai avea o discuţie cu Mirel rădoi la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare. E prima dată când văd o astfel de iniţiativă şi m-a impresionat.

M-a surprins foarte mult adeziunea tuturor la aceeaşi idee. S-au exprimat în numele tuturor jucătorilor. A doua zi când am venit m-au chemat alţi jucători şi mi-au spus să îi spun acelaşi lucru domnului preşedinte. Am vorbit cu Mirel în avion şi am zis să avem un dialog în care să hotărâm dacă e albă sau neagră. Dacă nu va accepta să rămână Mirel ne vom reorienta. Trebuie să vedem ce își dorește. Nu știu ce va fi, dar după afirmația pe care a făcut-o, că vrea să plece, noi încercăm să vedem de ce, cum și în ce fel”, a declarat Mihai Stoichiţă, pentru Digi Sport.