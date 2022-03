Cum percep vedetele lui United eliminarea din Ligă: „E greu să explic în cuvinte, trebuie să luptăm în continuare”

Manchester United a ratat șansa să ajungă din nou în sferturile Ligii Campionilor după 3 ani, în urma înfrângerii de pe Old Trafford din returul cu Atletico Madrid.

Portarul David de Gea nu și-a ascuns dezamăgirea pentru eșecul în fața conaționalilor săi și dezvăluie care este starea de spirit a lui și a colegilor după ratarea unui obiectiv important al sezonului. În aceste condiții, pentru a juca și la anul în Champions League, englezii mai au doar varianta de a termina pe unul dintre primele 4 locuri în campionat.

„Desigur că nu este destul de bună. E greu pentru club, pentru noi și pentru fani. E foarte greu. Aici ne aflăm la momentul actual. E o situație dificilă. Trebuie să luptăm în continuare. Mă simt foarte supărat. Dar nu am fost destul de buni. Suntem foarte dezamăgiți cu rezultatul. E greu să explic în cuvinte cum ne simțim acum. Ei sunt o echipă cu o experiență foate mare. Știu cum să joace în aceste meciuri de Champions League. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Toți cei care se uită pot observa, iar noi nu putem schimba nimic. Nu a fost destul” , a fost observația goalkeeperului aflat din 2011 în lotul „diavolilor”.

Și antrenorul Rangnick regretă părăsirea competiției pe care United a câștigat-o de trei ori în trecut.

„Am încercat lucrurile pe care le plănuisem, dar nu am reușit să ne transformăm energia într-un obiectiv. Este foarte important să marchezi primul gol și cu atât mai mult împotriva unei echipe precum Atletico. În repriza secundă nu știu dacă s-au jucat două minute fără ca vreun jucător de la Atletico să se întindă pe teren. Au fost niște decizii curioase ale arbitrului, am încercat totul, dar în joc nu ne-am creat ocazii.