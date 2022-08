Cum poate trece FCSB de Viking: ”Am văzut cât de bine se apără cei de la Viking!”

FCSB va juca în deplasare contra lui Viking, pentru un loc în grupele Conference League. În tur, norvegienii au câștigat cu 2-1. Laszlo Balint, fostul antrenor de la Universitatea Craiova a vorbit despre șansele pe care le are echipa lui Dică.

”Eu cred că e foarte important să nu primească gol. Am văzut o echipă foarte pragmatică, eu cred că vor controla jocul cei de la FCSB și pot egala situația la general inclusiv în finalul meciului. Nu trebuie să intre în panică, pentru că vor avea 100% ocazii.

Nu pot să dau linii de strategie, dar e un aspect important să nu primească gol, pentru că am văzut cât de bine se apără cei de la Viking și dacă reușesc să-și mărească avantajul, va fi mai greu”, a declarat Balint, la Digi Sport Special.

Balint despre Universitatea Craiova

”Craiova o să-și ridice nivelul, am această convingere. Am văzut și declarațiile lui Mirel, se așteaptă la o altă partitură in partea celor de la Beer Sheva și sunt convins că vor da o replică pe măsură. Eu am mare încredere că pot obține calificarea”, a mai spus Laszlo Balint.