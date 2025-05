Cum s-a adaptat Cisotti la la FCSB: ”Am găsit un grup unit!”

Juri Cisotti a ajuns în această iarnă la FCSB.

Recent, mijlocașul a povestit despre adaptarea s-a la FCSB.

„Mă bucur, a fost greu la început, dar ușor-ușor m-am adaptat, dar le mulțumesc celor din staff și colegilor. Am găsit un grup unit, o echipă foarte bine pregătită, astfel că și adaptarea mea s-a făcut lejer”, a spus Juri Cisotti, potrivit Digisport.

„Am găsit un grup cu foame de victorie, mi-am dat seama că locul meu este aici”.

„Nu am luat în calcul alte variante (n.r. – înainte să plece de la Oțelul), iar când am avut ocazia să semnez, am semnat. Este cea mai bună echipă din România și un obiectiv pentru toți jucătorii să joace aici”, a conchis Juri Cisotti.