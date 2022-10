Cum s-au dus negocierile când FCSB l-a luat pe Octavian Popescu: „I-am zis lui Gigi Becali că merită să dea și 500.000 de euro”

Mijlocașul Octavian Popescu a început fotbalul la Regal Sport București, unde a fost coleg cu Radu Drăgușin, iar la FCSB a ajuns în 2020.

„Octavian Popescu nu avea contract cu Regal Sport București”, susține Octavian Popescu

În 2019 a fost împrumutat la Rapid, iar ulterior la Universitatea Craiova, dar la niciuna dintre echipe nu a bifat vreun minut la seniori. A ajuns la FCSB în vara lui 2020, iar scouter-ul Bogdan Costicea a povestit cum au stat lucrurile.

„Nu știu de ce nu l-au păstrat alții, eu pot să-ți povestesc cum a ajuns la FCSB. L-am văzut când avea 15 ani, într-un meci de juniori dintre Regal Sport, clubul la care se afla Tavi atunci, și SR Brașov.

Am mers la meci ca să văd un fundaș dreapta și l-am remarcat pe Popescu. Imediat după meci l-am întrebat pe Mihai Badea, conducătorul de la Regal, cum îl cheamă pe numărul 17.

Mihai a avut o reacție agresivă atunci, mi-a zis să nu mă bag, să las jucătorul în pace. El era speriat fiindcă Tavi nu era securizat cu un contract. Am păstrat legătura cu Popescu, îl sunam pe telefonul lui Perianu, cu care era coleg la școală.

Și el voia să vină la FCSB, însă conducerea de la Regal a făcut tot posibilul să blocheze transferul”, a spus Costicea pentru gsp.ro.

„I-am zis lui Gigi Becali că merită să dea și 500.000 de euro”, a dezvăluit Bogdan Costicea

Actualmente angajat al lui FC Voluntari, Bogdan Costicea a precizat cum a intrat Octavian Popescu în atenția celor de la FCSB. „Gigi Becali a declarat la un moment dat că m-a sunat atunci când cineva i-a vorbit despre Tavi.

M-a întrebat: ‘El e copilul despre care îmi tot ziceai?’. I-am spus că da și m-a întrebat dacă merită să plătească 90.000 de euro ca să-l ia.

I-am zis că merită să dea chiar și 500.000 de euro. Și sunt în continuare convins că am avut dreptate, deși nu am mai păstrat legătura cu Popescu, nu am mai vorbit cu el de un an și jumătate. Eu îmi văd de munca mea de la Voluntari, asta mă preocupă acum, nu FCSB.

Înainte să i-l recomand lui Gigi Becali am luat referințe despre Popescu, inclusiv despre comportamentul lui, despre familie. Ai lui sunt oameni simpli și el e la fel, un băiat liniștit, în banca lui. Nu are darul vorbirii, însă e un băiat cuminte, cu care se poate lucra ușor.

Imediat după ce l-am adus la FCSB, l-am împrumutat pe Tavi la Turnu Măgurele, pentru că voiam ca valoarea lui să devină cunoscută. În meciurile de juniori n-avea rost să mai joace, era mult prea bun pentru nivelul acela.

Conducerea de la FCSB a anulat împrumutul la Turnu Măgurele, l-a readus și l-a promovat la prima echipă. Încă de la primele antrenamente îi tăvălea pe Filip, pe Planic, se vedea clar talentul special”, a încheiat actualul angajat al celor de la FC Voluntari.