„Cum să nu fie FCSB Steaua!/ Chiar nu încetăm odată cu bazaconiile astea?”. Mihai Stoica dă de pământ cu Vasile Dîncu, ministrul Apărării!

După ce Florin Tănase, atacantul FCSB-ului, a declarat în mod public că vrea ca echipa sa să joace pe stadionul Ghencea, un nou război a pornit în fotbalul românesc. Vasile Dîncu, ministrul Apărării, a ținut să-l apostrofeze pe jucătorul roș-albaștrilor, dar Mihai Stoica a răspuns tăios înapoi.

Managerul general al FCSB-ului nu concepe cum ministrul Apărării interzice echipei lui Becali să joace pe Ghencea, dar mai ales de ce s-a legat de Florin Tănase.

„N-are nicio logică…/ Nu știu ce vrea Dîncu!”

„Eu am văzut răspunsuri oficiale din care nu am înțeles nimic, foarte multe răspunsuri. Nici din ce a spus domnul ministru nu am înțeles nimic.

N-are nicio logică… noi suntem poporul român, Tănase e poporul român. Nu știu ce vrea Dîncu, probabil nu vrea să jucăm acolo și să producă o pagubă la buget acest stadion. Dar dacă nu e problemă, că în buget încape orice… 600 de inși care au ales să meargă acolo.

Ce mi-aș dori, ca să se înțeleagă, e ca ei să promoveze. Țineți minte că Rapid când juca în C umplea Regia. Rapid e echipa suporterilor, FCSB e echipa suporterilor pentru numele lui Dumnezeu. CSA a jucat cu Slobozia, au venit 600 de suporteri.

Se va ține cont de comunitate pe Giulești și nu vom juca acolo, la fel s-ar întâmpla și când va fi gata stadionul lui Dinamo. Cum să nu fie FCSB Steaua. Eu sunt în club din 2002 și am fost în tur în perioada aia, am rămas în retur tot noi în prima ligă… dar atât timp cât iese ministrul apărării și spune că nu sunt și banii lui Tănase. Noi plătind taxe pentru salariul lui Tănase. Chiar nu încetăm odată cu bazaconiile astea?”, a declarat Mihai Stoica, pentru orangesport.ro.

FCSB duce o luptă puternică și în campionat, pentru titlu. Aflată pe locul 2, cu 46 de puncte, trupa lui Toni Petrea va primi vizita celor de la FC Argeș, etapa viitoare.