Curg ofertele pentru jucătorii Farului: „Este în cel mai bun moment al carierei sale”

Farul Constanța termină anul 2022 pe primul loc al Superligii, dar oficialii clubului sunt conștienți că nu au prea mult timă să serbeze evenimentul.

„Alexi Pitu este în cel mai bun moment al carierei sale”, a spus Gheorghe Popescu

Președintele Farului, Gheorghe Popescu, a dezvăluit că gruparea manageriată de Gheorghe Hagi are un deficit bugetar, pe care îl acoperă an de an din vânzări de jucători. „Noi suntem forţaţi să vindem jucători, pentru că altfel nu ne putem acoperi bugetul.

Atunci când jucătorii noştri sunt ofertaţi de cluburi din afară, este o bucurie pentru noi, lăsând la o parte partea finaciară, faptul că se uită la jucătorii noştri, înseamnă că apreciază calitatea lor şi ceea ce facem la Constanţa.

Orice jucător, atunci când primeşte o ofertă… o analizăm, ne uităm spre interesul jucătorului pentru a merge la mai bine, apoi şi la avantajele noastre financiare.

Deocamdată, nu avem oferte pentru jucătorii noştri sau nu avem oferte concrete. Discuţii vor fi întotdeauna, sunt permanent la Farul oferte pentru jucători, le aşteptăm şi, când vin, le analizăm.

Când joacă bine jucătorii, sunt ofertaţi. Alibec a făcut, până acum, un sezon excepţional, cu o poftă de joc pe care nu am văzut-o la el în trecut, disponibil la un efort într-o manieră excepţională.

Pitu este în cel mai bun moment al carierei sale, pentru că până acum juca bine, dar nu marca. Acum reuşeşte să şi marcheze, este un pasator expecţional. E normal să se vorbească despre el”, a declarat Gică Popescu, pentru Orange Sport.