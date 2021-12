Cutremurător! Un mare sportiv al României a ajuns pe străzi, bătut, degerat și paralizat

Un fost mare sportiv român trăiește o adevărată dramă în momentul de față, asta deoarece se află internat în spital, după ce ajunsese pe străzi!

Este vorba despre Valeriu Eftimie, un fost mare luptător, care a ajuns să doarmă pe străzi din cauza dependenței de alcool. El a fost găsit în Târgoviște de către Ilie Durlă, fostul său coleg de breaslă. Acesta din urmă a trăit un adevărat șoc atunci când și-a dat seama că omul străzii din fața sa este, de fapt, chiar cel cu care a împărțit sala de antrenamente.

„Dragi prieteni, în seara aceasta am trăit un episod foarte trist din viața mea. Băiatul din imagine, căzut, bătut, plouat, paralizat pe partea stângă este un fost sportiv de performanță. Am fost colegi de sală. De câțiva ani se luptă cu teribilul dușman “Alcoolul”! În seara aceasta cu ajutorul domnilor de la Poliția Locală Târgoviște și cu bunăvoința echipajului de la Salvare am reușit să-l transportăm la spital.

Mai departe nu știu ce urmează, este paralizat și de familie abandonat și, ce este și mai grav, are mari probleme cu alcoolul! În astfel de situație ce putem face? Trăim momente grele în care nimeni nu mai are timp pentru nimeni. Trist dar adevărat!Bunul Dumnezeu este sigura salvare!”, a scris Ilie Durlă, pe Facebook.