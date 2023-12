Cuvintele lui Mario Camora după eșecul din Bănie: „E greu de digerat!”

CFR Cluj a bifat un nou rezultat nefavorabil. Ardelenii au cedat în deplasare cu CSU Craiova (0-1).

Mario Camora a vorbit după eșescul din Bănie. Iată ce a spus căpitanul formației din Gruia.

„E greu de digerat!”

„Echipa nu a avut de mult atât ghinion ca astăzi. Am controlat meciul, am avut ocazii, ei, la primul șut pe poartă, au dat gol. E greu de digerat. Noi am dat 4 bare, ei au dat un șut și un gol. Asta e explicația. Ghinion!

Echipa a jucat foarte bine, a avut atitudine. Un meci intens ca de obicei, dar atât. Fiecare jucător s-a luptat pentru minge. Am avut emoții, dar m-am simțit bine. Păcat că nu am luat cele 3 puncte, pentru că meritam.

Dar plecăm fără niciun punct. Ăsta a fost cel mai bun meci din ultimele 4 partide și nu luat niciun punct. Dar dacă vom continua așa, mingea va intra în poartă până la urmă”, a spus Mario Camora, după 0-1 cu CSU Craiova.